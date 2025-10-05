ОВА: понад 290 абонентів залишилися без газопостачання через удари РФ по Запоріжжю

Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаСуспільствоВійна

ОВА: понад 290 абонентів залишилися без газопостачання через удари РФ по Запоріжжю

Від ворожих ударів постраждали 3 райони міста.

ОВА: понад 290 абонентів залишилися без газопостачання через удари РФ по Запоріжжю
наслідки російських обстрілів у м. Запоріжжя
Фото: Іван Федоров

Унаслідок нічної масованої атаки РФ у Запоріжжі відомо про одну загиблу та 10 поранених мешканців міста. Також через атаку понад 73 тисячі абонентів знеструмлені, ще понад 290 абонентів залишилися без газопостачання.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Сьогодні вночі ворог вчергове атакував Запоріжжя, зафіксовано щонайменше десять прильотів по місту.

Унаслідок обстрілів одна людина загинула. Десятеро — поранені. Руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, згоріли автомобілі. Вибиті вікна, понівечені подвір’я, перебої зі світлом та водопостачанням.

Унаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя понад 73 тисячі абонентів знеструмлені. Без світла понад 67 тисяч абонентів обласного центру та понад 6 тисяч — Запорізького району. 

Також понад 290 абонентів залишилися без газопостачання внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Ворожий обстріл пошкодив газогони, також газ відключено від багатоповерхівки, яка найбільше постраждала внаслідок атаки.

  • Вночі ворог завдав комбінованого удару по Запоріжжю, застосувавши БпЛА та керовані авіабомби. Вибухи спричинили пожежі у приватному секторі.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies