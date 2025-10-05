ОВА: понад 290 абонентів залишилися без газопостачання через удари РФ по Запоріжжю

Унаслідок нічної масованої атаки РФ у Запоріжжі відомо про одну загиблу та 10 поранених мешканців міста. Також через атаку понад 73 тисячі абонентів знеструмлені, ще понад 290 абонентів залишилися без газопостачання.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Сьогодні вночі ворог вчергове атакував Запоріжжя, зафіксовано щонайменше десять прильотів по місту.

Унаслідок обстрілів одна людина загинула. Десятеро — поранені. Руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, згоріли автомобілі. Вибиті вікна, понівечені подвір’я, перебої зі світлом та водопостачанням.

Унаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя понад 73 тисячі абонентів знеструмлені. Без світла понад 67 тисяч абонентів обласного центру та понад 6 тисяч — Запорізького району.

Також понад 290 абонентів залишилися без газопостачання внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Ворожий обстріл пошкодив газогони, також газ відключено від багатоповерхівки, яка найбільше постраждала внаслідок атаки.