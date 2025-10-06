Вночі росіяни дронами атакували Харків. Постраждали люди

У ніч на 6 жовтня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками і поранили там людей. За попередніми даними, йдеться про чотирьох постраждалих.
Про це пише пресслужба ДСНС.
У Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів, у Шевченківському — горів автомобіль.
Крім того, пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі.
- У ніч на 1 жовтня росіяни завдали удару по Харкову керованими авіаційними бомбами та балістичними ракетами.