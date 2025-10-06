Вночі росіяни дронами атакували Харків. Постраждали люди

«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі росіяни дронами атакували Харків. Постраждали люди

Ворог атакував два райони міста.

Вночі росіяни дронами атакували Харків. Постраждали люди
Ліквідація наслідків атаки
Фото: ДСНС

У ніч на 6 жовтня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками і поранили там людей. За попередніми даними, йдеться про чотирьох постраждалих.

Про це пише пресслужба ДСНС.

У Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів, у Шевченківському — горів автомобіль. 

Крім того, пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі.

Ліквідація наслідків атаки
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків атаки

  • У ніч на 1 жовтня росіяни завдали удару по Харкову керованими авіаційними бомбами та балістичними ракетами. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies