Росіяни поранили двох цивільних у Херсоні

Ще двох мирних мешканців Херсону поранили російські окупаційні війська.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“До лікарні звернулись двоє херсонців, котрі вранці потрапили під російський обстріл у Дніпровському районі”, - йдеться у повідомленні.
Двоє чоловіків, 43 та 60 років, дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення.
Медичні працівники надали пораненим необхідну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.
- Близько 7:00 росіяни вчергове обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок атаки 64-річний чоловік дістав вибухову травму та відкритий перелом кістки ноги.