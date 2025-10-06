Росіяни поранили двох цивільних у Херсоні

Поранені потрапили під обстріл зранку 6 жовтня.

Ще двох мирних мешканців Херсону поранили російські окупаційні війська.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“До лікарні звернулись двоє херсонців, котрі вранці потрапили під російський обстріл у Дніпровському районі”, - йдеться у повідомленні.

Двоє чоловіків, 43 та 60 років, дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

Медичні працівники надали пораненим необхідну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.