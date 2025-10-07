«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Фірсов: FPV на оптоволокні залітають в центр Краматорська, в Дружківці готують евакуацію, як із Покровська рік тому

Військовий розповів про поточну ситуацію на напрямку. 

Фірсов: FPV на оптоволокні залітають в центр Краматорська, в Дружківці готують евакуацію, як із Покровська рік тому
Дружківка
Фото: Дружківська МВА

У Краматорську погіршується ситуація: російські КАБи і дрони вражають все частіше. Залітають і FPV-дрони, зокрема на оптоволокні – просто в центр міста, повідомив військовослужбовець, народний депутат Єгор Фірсов.

Такі дрони особливо небезпечні саме в місті. Вони не втрачають зв'язку при знижуванні.

Є й часті випадки залітання до міста крил FPV. Фірсов прогнозує, що саме до цього типу дронів і відійде пріоритет незабаром. 

"Загалом, думаю, використання FPV-дронів трохи знизиться. А можливо згодом – значно знизиться. Пріоритет перейде на крила FPV: дальність польоту 60–70 км – легко. В перспективі літатимуть і за 100 км. Вага боєкомплекту більша. Кілзона і потенційна зона ураження дронами буде лише зростати. До речі, в цьому компоненті противник першим почав використовувати крила FPV. І в цьому нас поки випереджає", – сказав він.

Страждати від цього будуть прифронтові населені пункти. Недосяжна два роки тому дистанція в 50 км від Харкова до Бєлгорода перетворилася на робочу дальність. 

"На Донеччині Костянтинівка вже майже в такому ж становищі, як і Покровськ. Логістика дуже ускладнена через дрони з усіх боків. У Дружківці всі готуються до евакуації, як це було з Покровськом рік тому. Комендантська година там навіть удень. Через присадки по Часовому Яру фронт став ближчим і до Краматорська. Тому в Краматорську зараз залітає більше дронів", – пояснив військовий. 

За його прогнозом, траса Словʼянськ – Краматорськ – Дружківка буде все більше контролюватися ворожими дронами.

Фірсов звернув увагу, що на моральний дух бійців впливає відсутність рішення стосовно термінів служби. Ця тема зараз не вирішується і не на порядку денному, підкреслив військовий. З цим пов'язана частина СЗЧ.

Дивіться нещодавнє інтерв'ю з Єгором Фірсовим на каналі LB live.
