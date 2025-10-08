Російський дрон атакував центральну частину Семенівки на Чернігівщині

Російський дрон "Молнія" атакував центр міста Семенівка Чернігівської області. Пошкоджень зазнав цивільний автомобіль.

Про це повідомляє очільник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

"Росіяни не припиняють терор цивільного населення Семенівки. Внаслідок атаки ударного дрона типу "Молнія" у центрі міста було пошкоджено автомобіль. Цього разу, на щастя, обійшлося без жертв", — ідеться у повідомленні.