Російський дрон атакував центральну частину Семенівки на Чернігівщині

Обійшлося без жертв.

Російський дрон атакував центральну частину Семенівки на Чернігівщині
Фото: Олександр Селіверстов

Російський дрон "Молнія" атакував центр міста Семенівка Чернігівської області. Пошкоджень зазнав цивільний автомобіль.

Про це повідомляє очільник  Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

"Росіяни не припиняють терор цивільного населення Семенівки. Внаслідок атаки ударного дрона типу "Молнія" у центрі міста було пошкоджено автомобіль. Цього разу, на щастя, обійшлося без жертв", — ідеться у повідомленні.
