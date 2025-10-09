Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Швейцарія з 1 листопада не надаватиме статус захисту українцям із семи західних областей України

Рішення стосується нових заявників.

Швейцарія з 1 листопада не надаватиме статус захисту українцям із семи західних областей України
ілюстративне фото: українські біженці
Фото: ERR

Швейцарія з 1 листопада не надаватиме статус захисту українцям із семи західних областей України, передає DW. 

Йдеться про сім західних областей України: з 1 листопада Швейцарія вважатиме їх безпечними для повернення. Рішення стосується нових заявників.

Парламент країни вимагає розрізняти регіони України за рівнем безпеки. Уряд Швейцарії ухвалив, що повернення у Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Закарпатську, Івано-Франківську та Чернівецьку області є допустимим.

Тому новим заявникам із цих регіонів статус надаватися не буде, йдеться у рішенні уряду від 8 жовтня.

Проте українці із заходу країни зможуть подати заяву на здобуття притулку чи виїхати до ЄС. Державний секретаріат з питань міграції розглядатиме заявки індивідуально. У разі відмови через походження з "безпечного" регіону прийматиметься рішення про депортацію.

При цьому захист українців продовжили щонайменше до березня 2027 року. "Попри міжнародні мирні зусилля, у середньостроковій перспективі не очікується сталої стабілізації, яка б дозволила безпечне повернення", - сказано в постанові уряду Швейцарії.

За даними місцевих ЗМІ, близько 10% українських біженців у Швейцарії приїхали з регіонів, які наразі вважаються безпечними. Їх це рішення не торкнеться.
