Апеляція підтвердила заочний вирок для нардепа-втікача Андрія Одарченка

Вирок набрав законної сили.

Андрій Одарченко
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України залишила без змін вирок, яким народного депутата від “Слуги Народу” Андрія Одарченка засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, передає Центр протидії корупції. 

В апеляції Одарченко не брав участь у судовому засіданні ні фізично, ні по відеозв’язку.

Наразі він перебуває в міжнародному розшуку, оскільки в вересні минулого року незаконно перетнув кордон України. За останньою інформацією, він перебуває у Румунії, де попросив про притулок.

Як відомо, Одарченко надав хабар в криптовалюті голові Держагентства відновлення Мустафі Найєму в еквіваленті 10 тисяч доларів з 50 обіцяних за сприяння у виділенні коштів на ремонт підконтрольного йому університету.
