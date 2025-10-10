Апеляція підтвердила заочний вирок для нардепа-втікача Андрія Одарченка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України залишила без змін вирок, яким народного депутата від “Слуги Народу” Андрія Одарченка засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, передає Центр протидії корупції.

Вирок набрав законної сили.

В апеляції Одарченко не брав участь у судовому засіданні ні фізично, ні по відеозв’язку.

Наразі він перебуває в міжнародному розшуку, оскільки в вересні минулого року незаконно перетнув кордон України. За останньою інформацією, він перебуває у Румунії, де попросив про притулок.

Як відомо, Одарченко надав хабар в криптовалюті голові Держагентства відновлення Мустафі Найєму в еквіваленті 10 тисяч доларів з 50 обіцяних за сприяння у виділенні коштів на ремонт підконтрольного йому університету.