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Міносвіти розірве контракт із Андрієм Одарченком, який втік з України

Університет, який очолює Одарченко, зможе обрати нового ректора.

Міносвіти розірве контракт із Андрієм Одарченком, який втік з України
Андрій Одарченко
Фото: Андрій Одарченко

Контракт із нардепом Андрієм Одарченком, який займає посаду ректора Державного біотехнологічного університету в Харкові, буде розірваний.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, передає Суспільне.

"Щодо Андрія Одарченка: там юридичні процедури відбуваються. Звичайно, контракт з ним буде розірваний, тому що ми маємо факт порушення ним законодавства і цього достатньо. Коли ми отримаємо весь пакет юридичних рішень щодо нього, ми цей контракт маємо намір розірвати", — сказав Оксен Лісовий.

Він зазначив, що Рада оборони Харківської області дозволила університетам проводити вибори у регіоні. Отже, заклади вищої освіти будуть поетапно входити у процес обрання нових керівників, включно із біотехнологічним університетом.

Справа Андрія Одарченка

  • Одарченко отримав підозру торік за підкуп топпосадовця Державного агентства відновлення (ч.4 статті 369). Він пропонував хабар за те, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії дали гроші на ремонт будівель університету, де він є ректором. Підозрюваний встиг перевести частину хабара в криптовалюті.

  • Ще одним фігурантом цієї справи є народний депутат Лабазюк ("За майбутнє").

  • ВАКС призначив Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 15 млн грн застави. Нардеп цю суму вніс. Суд зобов'язав його носити електронний браслет, але, попри це, органи внутрішніх справ браслета на нього не надягали.

  • 18 вересня стало відомо, що Одарченко втік за кордон. Наступного дня ВАКС оголосив його в міжнародний розшук

  • У вересні ВАКС заочно заарештував Одарченка. 

  • Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив народного депутата від “Слуги народу” Андрія Одарченка до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Його визнали винним у спробі підкупити криптовалютою (в еквіваленті 50 тис. доларів) ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма.

  • НАБУ направило до Інтерполу матеріали для оголошення у розшук нардепа Андрія Одарченка.

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