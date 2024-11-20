Міносвіти розірве контракт із Андрієм Одарченком, який втік з України

Контракт із нардепом Андрієм Одарченком, який займає посаду ректора Державного біотехнологічного університету в Харкові, буде розірваний.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, передає Суспільне.

"Щодо Андрія Одарченка: там юридичні процедури відбуваються. Звичайно, контракт з ним буде розірваний, тому що ми маємо факт порушення ним законодавства і цього достатньо. Коли ми отримаємо весь пакет юридичних рішень щодо нього, ми цей контракт маємо намір розірвати", — сказав Оксен Лісовий.

Він зазначив, що Рада оборони Харківської області дозволила університетам проводити вибори у регіоні. Отже, заклади вищої освіти будуть поетапно входити у процес обрання нових керівників, включно із біотехнологічним університетом.

Справа Андрія Одарченка