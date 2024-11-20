Міносвіти розірве контракт із Андрієм Одарченком, який втік з України

Контракт із нардепом Андрієм Одарченком, який займає посаду ректора Державного біотехнологічного університету в Харкові, буде розірваний.
Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, передає Суспільне.
"Щодо Андрія Одарченка: там юридичні процедури відбуваються. Звичайно, контракт з ним буде розірваний, тому що ми маємо факт порушення ним законодавства і цього достатньо. Коли ми отримаємо весь пакет юридичних рішень щодо нього, ми цей контракт маємо намір розірвати", — сказав Оксен Лісовий.
Він зазначив, що Рада оборони Харківської області дозволила університетам проводити вибори у регіоні. Отже, заклади вищої освіти будуть поетапно входити у процес обрання нових керівників, включно із біотехнологічним університетом.
Справа Андрія Одарченка
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Одарченко отримав підозру торік за підкуп топпосадовця Державного агентства відновлення (ч.4 статті 369). Він пропонував хабар за те, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії дали гроші на ремонт будівель університету, де він є ректором. Підозрюваний встиг перевести частину хабара в криптовалюті.
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Ще одним фігурантом цієї справи є народний депутат Лабазюк ("За майбутнє").
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18 вересня стало відомо, що Одарченко втік за кордон. Наступного дня ВАКС оголосив його в міжнародний розшук.
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