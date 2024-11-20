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Правоохоронці розслідують ймовірний розстріл росіянами українських військовослужбовців на Покровському напрямку

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Правоохоронці розслідують ймовірний розстріл росіянами українських військовослужбовців на Покровському напрямку
розстріл військами РФ беззбройних українських військових
Фото: Офіс Генпрокурора

Російські окупанти розстріляли полонених українських захисників на Покровському напрямку. Прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За оперативними даними, 10 листопада 2024 року під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району військові РФ взяли в полон двох українських бійців. Після цього вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли.

Також перевіряється інформація про вбивство окупантами ще трьох поранених захисників України на цій позиції.

"Такі дії кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій. Досудове розслідування проводять слідчі СБУ у Донецькій та Луганській областях", — додають в ОГП.

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