​З початку повномасштабного вторгнення в Києві одружилися 65 тисяч пар і народилися 52 тисячі дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Києві народилися 52 214 немовлят і одружилися 65 655 пар.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що попри повітряні тривоги та ракетні обстріли, в пологових будинках і сховищах столиці народилися 52 214 немовлят: 26 840 хлопчиків і 25 374 дівчинки. Серед новонароджених - 933 двійні та сім трійнят.

"Уже 1000 днів країна-агресор постійно обстрілює територію України з усіх можливих видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ. А українці борються за свою Незалежність, Волю і Свободу! Наші ЗСУ щодня боронять Батьківщину від загарбників. Медики рятують сотні життів після обстрілів – і військових, і цивільних – та допомагають з’явитися на світ новим українцям. Комунальники ліквідовують наслідки ворожих атак і незважаючи ні на що виконують свою буденну роботу. Будівельники відновлюють знищені житлові будинки українців і соціальну інфраструктуру. Освітяни діляться знаннями з дітьми. Кожен має робити все, що від нього залежить. І кожен має докладати максимум зусиль для наближення Перемоги", - наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Нагадаємо, що в Україні вже три місяці працює послуга "Шлюб онлайн" у "Діі". За цей час одружилися 1 170 пар.