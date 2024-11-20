У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
ГоловнаСуспільствоЖиття

​З початку повномасштабного вторгнення в Києві одружилися 65 тисяч пар і народилися 52 тисячі дітей

Серед новонароджених - 933 двійні та сім трійнят.

​З початку повномасштабного вторгнення в Києві одружилися 65 тисяч пар і народилися 52 тисячі дітей
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Києві народилися 52 214 немовлят і одружилися 65 655 пар.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що попри повітряні тривоги та ракетні обстріли, в пологових будинках і сховищах столиці народилися 52 214 немовлят: 26 840 хлопчиків і 25 374 дівчинки. Серед новонароджених - 933 двійні та сім трійнят.

"Уже 1000 днів країна-агресор постійно обстрілює територію України з усіх можливих видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ. А українці борються за свою Незалежність, Волю і Свободу! Наші ЗСУ щодня боронять Батьківщину від загарбників. Медики рятують сотні життів після обстрілів – і військових, і цивільних – та допомагають з’явитися на світ новим українцям. Комунальники ліквідовують наслідки ворожих атак і незважаючи ні на що виконують свою буденну роботу. Будівельники відновлюють знищені житлові будинки українців і соціальну інфраструктуру. Освітяни діляться знаннями з дітьми. Кожен має робити все, що від нього залежить. І кожен має докладати максимум зусиль для наближення Перемоги", - наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Нагадаємо, що в Україні вже три місяці працює послуга "Шлюб онлайн" у "Діі". За цей час одружилися 1 170 пар

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies