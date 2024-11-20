За три місяці в "Дії" одружилися 1 170 пар

Загалом уже півтора мільйона українців креативно засвідчили свої світлі почуття в застосунку.

Послуга "Шлюб онлайн" у "Діі" працює вже три місяці, і за цей час одружилися 1 170 пар.

Про це повідомляється на сторінці застосунку у фейсбуці.

За три місяці в Дії одружилися 1 170 українських пар. А загалом уже півтора мільйона українців креативно засвідчили свої світлі почуття в застосунку.

"Шлюб у Дії за лічені години став топсервісом в Україні та світі за версією TIME. Відтепер весь цикл реєстрації шлюбу можна пройти онлайн - без черг, паперів і незалежно від відстані", - йдеться в повідомленні.

Крім того, молодятам, які одружаться до 31 січня, отримають ексклюзивні обручки з гравіюванням.

Шлюб онлайн