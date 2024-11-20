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За три місяці в "Дії" одружилися 1 170 пар

Загалом уже півтора мільйона українців креативно засвідчили свої світлі почуття в застосунку.

За три місяці в "Дії" одружилися 1 170 пар
Дія, шлюб
Фото: Дія

Послуга "Шлюб онлайн" у "Діі" працює вже три місяці, і за цей час одружилися 1 170 пар. 

Про це повідомляється на сторінці застосунку у фейсбуці.

За три місяці в Дії одружилися 1 170 українських пар. А загалом уже півтора мільйона українців креативно засвідчили свої світлі почуття в застосунку.

"Шлюб у Дії за лічені години став топсервісом в Україні та світі за версією TIME. Відтепер весь цикл реєстрації шлюбу можна пройти онлайн - без черг, паперів і незалежно від відстані", - йдеться в повідомленні.

Крім того, молодятам, які одружаться до 31 січня, отримають ексклюзивні обручки з гравіюванням.

Шлюб онлайн

  • У лютому минулого року на порталі "Дія" з’явилася можливість подавати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу вибирати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Тобто в такому разі нареченим необхідно було прийти до ДРАЦСу безпосередньо лише на реєстрацію шлюбу. Станом на серпень, українці подали більше 30 тисяч заяв про шлюб. 
  • У червні 2024 року по відеозв'язку через "Дію" одружилися перші три пари. Зазначимо, що військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я та інші визначені категорії можуть зареєструвати шлюб онлайн, без особистої присутності. Реєстрацію також може засвідчити актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я. 
  • 9 вересня в Україні запустили послугу онлайн-одруження через "Дію". Тоді за три дні українці подали 416 133 пропозиції на шлюб онлайн. Згоду дали лише на 49 282 із них, тобто майже кожну дванадцяту.
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