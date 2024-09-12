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У "Дію" за три дні надійшло 416 тисяч пропозицій на шлюб онлайн

Згоду дали лише на 49 282 із них, тобто майже кожну дванадцяту.

У "Дію" за три дні надійшло 416 тисяч пропозицій на шлюб онлайн
Перший онлайн-шлюб через Дію
Фото: скріншот відео Михайла Федорова

Українці подали 416 133 пропозиції на шлюб онлайн через застосунок "Дія" за три дні існування цього сервісу. Згоду дали лише на 49 282 із них, тобто майже кожну дванадцяту.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, за першу добу українці забронювали дати шлюбів на 2 місяці вперед. Крім того, за перші три дні в застосунку зробили 416 133 пропозиції, але позитивну відповідь дали лише на 49 282 з них.

Також 1247 пар подали заяви про шлюб, а 197 пар уже одружилися із запуску бета-версії сервісу.

Шлюб через "Дію" 

30 березня уряд ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Для того, щоб одружитися онлайн, потрібно буде зробити декілька кроків: 

  • У застосунку відправити відповідну заяву
  • Працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку
  • Наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.

Нещодавно на порталі "Дія" з’явилася можливість подавати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу вибирати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Тобто в такому разі нареченим необхідно було прийти до ДРАЦСу безпосередньо лише на реєстрацію шлюбу. Станом на серпень, українці подали більше 30 тисяч заяв про шлюб. 

У червні по відеозв'язку через "Дію" одружилися перші три пари. Зазначимо, що військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я та інші визначені категорії можуть зареєструвати шлюб онлайн, без особистої присутності. Реєстрацію також може засвідчити актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я. 

9 вересня в Україні запустили послугу онлайн-одруження через "Дію".  

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