Пентагон виділив 1,2 млрд доларів на виробництво ракет AMRAAM, зокрема для продажу Україні

Одна з найбільших у США та світі оборонних та індустріальних корпорацій Raytheon Co. (Тусон, штат Арізона) отримала 1 195 985 081 долар до раніше укладеного контракту на вироблення вдосконалених ракет класу “повітря-повітря” середньої дальності (AMRAAM).

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Роботи виконуватимуться в Тусоні, штат Арізона, і, як очікується, будуть завершені до 31 грудня 2028 року.

Цей контракт передбачає іноземні продажі військової техніки в Бахрейн, Болгарію, Канаду, Фінляндію, Німеччину, Угорщину, Італію, Японію, Норвегію, Швейцарію, Україну та Велику Британію.

Зазначимо, рік тому Пентагон заявив, що США замовили у американської компанії ракети AMRAAM для України. Контракт на суму 192 млн доларів укладений до 29 листопада 2024 року.

AMRAAM – це керовані ракети, що є основною зброєю для американських винищувачів. Мають дальність від 55 до 160 км, залежно від модифікації.

Нещодавно видання The Guardian повідомило, що Британія дозволила Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ. США теж натякнули на можливе зняття обмежень.