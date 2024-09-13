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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули і 10 отримали поранення

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1178 людей, у тому числі 198 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули і 10 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів чотири людини загинули і десять отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 12 вересня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Віролюбівці та 1 у Красноярському. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 13 вересня.

Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено понад п'ять будинків; у Курахівці пошкоджено будинок і адмінбудівлю; у Гірнику пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок; в Успенівці пошкоджено підприємство. У Покровську пошкоджено шляхопровід. У Красноярському Добропільської ТГ одна людина загинула і чотири поранені, пошкоджено чотири будинки; у Білицькому людина загинула і одна поранена, пошкоджено чотири будинки і об'єкт інфраструктури.

Краматорський район. У Костянтинівці двоє людини поранено, пошкоджено сім приватних будинків, лінію електропередач, газогін і автомобіль; у Віролюбівці три людини загинули і дві поранені, знищено дві вантажівки.

Бахмутський район. У Торецькій ТГ поранено три людини. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені п'ять приватних будинків, багатоповерхівка і чотири нежитлові будівлі.

Зазначимо, вночі сили ППО збили над Україною 24 російських "шахеди" з 26. Безпілотники збито у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

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