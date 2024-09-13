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Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків

Ймовірно, йдеться про Макеєнка. 

Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
Колишньому народному депутату багатьох скликань оголосили підозру
Фото: Офіс генпрокурора

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в ухиленні від сплати податків ексрегіоналу, колишньому народному депутату декількох скликань, який також був головою Київської міської державної адміністрації.

Судячи з переліченого, йдеться про Володимира Макеєнка. Пресслужба ДБР і Офісу генпрокурора імені підозрюваного не повідомили.

За даними слідства, екснардеп протягом 2011-2018 років отримав за кордоном дохід у понад 378 млн гривень. Він не сплатив з них податок на дохід фізичних осіб та військових збір на суму 71,4 млн гривень. 

Екснардепа підозрюють в ухиленні від сплати податків
Фото: офіс генерального прокурора
Екснардепа підозрюють в ухиленні від сплати податків

"Народний депутат України I, III-VII скликань, у минулому – заступник голови фракції Партії регіонів та очільник КДМА – підозрюється в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)", – йдеться у повідомленні ДБР. 

У Офісі генпрокурора уточнили, що підозрюваний всупереч обмеженням, встановленим законодавством, створив за кордоном мережу компаній, оформлених на нього або на підконтрольних йому осіб та найближчих родичів. Він здійснював фактичне керівництво їх господарською діяльністю. 

"Ці компанії серед іншого, одержували на банківські рахунки грошові кошти сумнівного походження, які перераховували на рахунки екснардепа. В подальшому він розпоряджався цими коштами на власний розсуд, розміщуючи їх на умовах депозиту", – йдеться у повідомленні. 

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з конфіскацією.

За даними Руху Чесно, торік в будинку та офісах Макеєнка проводили обшук по справі про легалізацію злочинних доходів та ухилення від сплати податків. 

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