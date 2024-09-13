Сили оборони ліквідували ще 1220 російських окупантів і 18 танків

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1220 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 631 420 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 631420 (+1220)
- танків ‒ 8671 (+18)
- бойових броньованих машин ‒ 17003 (+48)
- артилерійських систем – 18061 (+52)
- РСЗВ – 1185 (+1)
- засоби ППО ‒ 945 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15113 (+80)
- крилаті ракети ‒ 2591 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24560 (+79)
- спеціальна техніка ‒ 3071 (+10)
Дані уточнюються.