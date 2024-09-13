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Сили оборони ліквідували ще 1220 російських окупантів і 18 танків

Загалом Росія вже втратила в Україні 631 420 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1220 російських окупантів і 18 танків
Фото: Сухопутні війська

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1220 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 631 420 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 631420 (+1220) 
  • танків ‒ 8671 (+18) 
  • бойових броньованих машин ‒ 17003 (+48) 
  • артилерійських систем – 18061 (+52)
  • РСЗВ – 1185 (+1)
  • засоби ППО ‒ 945 (+0) 
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 328 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15113 (+80) 
  • крилаті ракети ‒ 2591 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24560 (+79)
  • спеціальна техніка ‒ 3071 (+10)

Дані уточнюються.

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