Прикордонники затримали вісім бажаючих втекти з України

Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) затримали у Одеській області вісім порушників, які намагалися потрапити до Молдови.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Щоб залишитися непоміченими, чоловіки прямували кукурудзяним полем вночі через Придністровський сегмент кордону”, - йдеться у повідомленні.
Їх супроводжував 16-річний підліток, він зібрав бажаючих втекти з України через телеграм-канал. В ньому підліток пропонував свої послуги за 7-10 тис. доларів.
Коли прикордонники виявили порушників, вони кинулися тікати, але їх затримали. На чоловіків склали адмінпротоколи, повідомлення щодо підлітка-переправника направили до Нацполіції.
- У Одеській області, на околиці села Новосеменівка Подільського району прикордонники затримали 12 порушників, які вночі намагалися незаконно перетнути кордон.
- У Молдові затримали двох таксистів, які, ймовірно, причетні до незаконного перевезення українських чоловіків через кордон.