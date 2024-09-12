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Прикордонники затримали вісім бажаючих втекти з України

Їх супроводжував їх 16-річний підліток.

Прикордонники затримали вісім бажаючих втекти з України
Прикордонники затримали вісім бажаючих втекти з України
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) затримали у Одеській області вісім порушників, які намагалися потрапити до Молдови.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Щоб залишитися непоміченими, чоловіки прямували кукурудзяним полем вночі через Придністровський сегмент кордону”, - йдеться у повідомленні. 

Їх супроводжував 16-річний підліток, він зібрав бажаючих втекти з України через телеграм-канал. В ньому підліток пропонував свої послуги за 7-10 тис. доларів. 

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Коли прикордонники виявили порушників, вони кинулися тікати, але їх затримали. На чоловіків склали адмінпротоколи, повідомлення щодо підлітка-переправника направили до Нацполіції.

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