Netpeak Group запускає безкоштовний курс з ШІ для всіх: від новачків до експертів

Група IT-компаній Netpeak Group анонсує запуск безплатного курсу "Від початківця до експерта в ШІ". Курс створено для всіх, хто прагне опанувати роботу зі штучним інтелектом (ШІ) для повсякденного життя та робочих завдань, незалежно від попереднього досвіду в технологіях.

Компанія кар'єрного розвитку в digital Choice31, хмарна LMS, навчальна платформа Academy Ocean та IT-рекрутингова агенція Netpeak Talent, які входять до групи IT-компаній Netpeak Group, об'єднали зусилля, щоб допомогти українцям опанувати нові навички та стати більш конкурентоспроможними на ринку праці.Програма складається з 6 модулів загальною тривалістю 15 годин. Наразі доступно 3 модулі, наступні 3 вийдуть до кінця року. Основні теми:

ШІ в текстах;

ШІ та зображення;

ШІ та складні завдання;

Навчання побудоване на реальних кейсах та прикладах з повсякденного життя. Учасники дізнаються, як використовувати ШІ для створення рецептів, догляду за рослинами, ремонту приладів та навіть генерації власних пісень.

Програма також охоплює роботу з таблицями та документами, написання складних промптів та фактчекінг за допомогою штучного інтелекту.

Сергій Саута, керівник з розвитку ШІ в Netpeak Group, коментує мету курсу: "Я хочу допомогти людям побачити свідомість ШІ. Зрозуміти його мислення. Зрозуміти, чому ШІ відмовляється щось робити, чому робить щось не так. На курсі ми вчимося думати, як думає ШІ, дивитися на ваші запити та на світ, як дивиться ШІ".

Щоб почати курс, потрібен лише смартфон або комп'ютер. Курс доступний 24/7, тож можна навчатися у зручний для себе час.

Для старту потрібно пройти тест у Telegram-чатботі, який визначить початковий рівень знань. Детальніше про курс читайте на сайті.

Netpeak Group – група IT-компаній, що об'єднує 24 бізнеси, 3 громадські організації та 1400+ фахівців по всьому світу.