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​Лісовий: скасування вручення медалей у школах треба виносити на громадське обговорення

Міністр освіти поки що не готовий коментувати таку ініціативу. 

​Лісовий: скасування вручення медалей у школах треба виносити на громадське обговорення
Оксен Лісовий
Фото: facebook/Оксен Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що питання скасування вручення у школах золотих і срібних медалей необхідно винести на громадське обговорення.

Про це він заявив на Саміті перших леді та джентльменів у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Медалі - це ініціатива депутатів (скасування вручення золотих і срібних медалей випускникам шкіл - ІФ-У), ми ще її не обговорювали з ними. Є певна традиція. Тому, я думаю, винесемо це на громадське обговорення і поспілкуємося щодо цієї ідеї", - сказав Лісовий.

Міністр наголосив, що наразі не готовий коментувати таку ініціативу.

Що передувало

11 вересня комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував скасувати вручення у школах золотих і срібних медалей державного зразка. Пізніше голова комітету Сергій Бабак заявив, що школи й надалі зможуть вручати медалі своїм випускникам, але не державним коштом.

У серпні освітній омбудсмен надіслав листа до Міністерства освіти і науки та профільного комітету Ради з пропозицією переглянути систему нагородження випускників шкіл золотою та срібною медалями.

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