Держатомрегулювання заявило МАГАТЕ, що не може гарантувати безпеку ядерних матеріалів на ТОТ

Україна не може гарантувати, що ядерні матеріали на окупованих територіях використовуються у мирних цілях.

Про це заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков на зустрічі зі заступником гендиректора МАГАТЕ – керівником департаменту гарантій Массімо Апаро, йдеться на сайті ДІЯРУ.

Коріков і Апаро розглянули стан виконання вимог Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та Додаткового протоколу до цієї Угоди.

Коріков сказав, що Україна залишається відповідальною та транспарентною стороною Угоди про гарантії.

"Однак ми не можемо гарантувати використання виключно у мирних цілях тих ядерних матеріалів, що знаходяться на територіях, які є окупованими військами РФ", - додав голова Держатомрегулювання.

На зустрічі також говорили про те, аби продовжити застосування гарантій МАГАТЕ до ядерних матеріалів на Запорізькій АЕС та проведення інспекторами Агентства чергової верифікації ядерних матеріалів на цій атомній станції.