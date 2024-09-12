Журналісти “Українського Свідка” показали жителям Суджі документальний фільм про злочини росіян у Бучі. Вони також зафільмували реакцію росіян на побачене.

Після того, як у місто зайшли Збройні Сили України, у Суджі лишилось чимало місцевих - за їхніми словами, їх ніхто не евакуйовував, а влада їх просто кинула.

"Локня, Свердліково, Лебедьовка (населені пункті Курської області) - сидимо без світла та води, - розповідає місцева жителька на ім’я Галина. - Нас кинули, ми тепер ніби як зниклі безвісти. Дякуємо, що українська армія нам допомагає.” На питання журналістів, чому, на думку росіян, українці їм допомагають, Галина відповідає так: “Бо українці нормальні люди. Вчиняти так, як Росія, не можна."

Журналісти проєкту показали суджанам документальний фільм “По той бік миру”, створений командою Сил ТрО Збройних Сил України. У ньому йдеться про розстріли та катування цивільного населення російськими військовими у Бучі. Після побаченого місцеві почали ридпти та попросили води.

На думку суджан, якщо показувати такі фільми по всій Росії, то, можливо, щось зміниться. “Але хіба нам таке покажуть? - додає Галина”.

Журналісти проєкту також показали містянам фотографії українських бійців після російського полону. "Вони наче повернулись із концтабору, - кажуть суджани. - Не можемо дивитись."

Водночас, місцеві продовжують споживати російську пропаганду і кажуть, російсько-українська війна це - "ігри політиків". Одна жінка розповіла про брехливий сюжет росЗМІ про те, що буцімто у Лебедівці українці загнали цивільних у місцевий клуб та підпалили.

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