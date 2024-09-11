На війні з російськими окупантами загинув телеоператор Павло Пархоменко

Павло Пархоменко був не лише талановитим медійником, але й мужнім патріотом, зазначили в комітеті ВР.

Оператора телеканалу "Прямий" Павло Пархоменко загинув, захищаючи Україну від російської агресії.

Про це повідомляє Комітет Верховної Ради з питань свободи слова.

“Павло Пархоменко був не лише талановитим медійником, але й мужнім патріотом. Він присвятив своє життя тому, щоб доносити правду українцям і світу, а в найважчий для країни момент, він обрав шлях захисника і вступив до лав Збройних Сил України. Його відвага, непохитність та глибоке почуття обов’язку перед державою є прикладом для всіх нас”, - йдеться у повідомленні.

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова висловив щирі співчуття родині, друзям та колегам Павла Пархоменка.