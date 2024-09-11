Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
ГоловнаСуспільствоВійна

На війні з російськими окупантами загинув телеоператор Павло Пархоменко

Павло Пархоменко був не лише талановитим медійником, але й мужнім патріотом, зазначили в комітеті ВР.

На війні з російськими окупантами загинув телеоператор Павло Пархоменко
Павло Пархоменко
Фото: Комітет Верховної Ради з питань свободи слова

Оператора телеканалу "Прямий" Павло Пархоменко загинув, захищаючи Україну від російської агресії.

Про це повідомляє Комітет Верховної Ради з питань свободи слова.

“Павло Пархоменко був не лише талановитим медійником, але й мужнім патріотом. Він присвятив своє життя тому, щоб доносити правду українцям і світу, а в найважчий для країни момент, він обрав шлях захисника і вступив до лав Збройних Сил України. Його відвага, непохитність та глибоке почуття обов’язку перед державою є прикладом для всіх нас”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова висловив щирі співчуття родині, друзям та колегам Павла Пархоменка. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies