Кількість постраждалих через обстріл у Кам’янському районі Дніпропетровщини зросла, — ОВА

Кількість постраждалих унаслідок обстрілів РФ у Кам’янському районі Дніпропетровщини зросла до чотирьох осіб. Ще дві жінки 37 та 58 років звернулися до лікарів.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією Лисака, потерпілим внаслідок обстрілу РФ по Кам'янському району надають необхідну допомогу.

Також від обстрілів постраждала Нікопольщина. Внаслідок ударів РФ є руйнування.

Зокрема, у Нікополі сталося декілька займань. Серед пошкодженого — 5 осель місцевих, 3 господарські споруди, гімназія та лінії електропередач.

"У Марганецькій громаді понівечена автівка. У Мирівській – територію ще обстежують. Загалом протягом дня росіяни били по них важкою артилерією та БпЛА", — повідомив Лисак.