Суд відправив під варту підозрюваного у побитті військового у Смілі на Черкащині

За клопотанням прокурора зловмисника відправили під варту.

Про це 11 вересня повідомив Офіс Генерального прокурора.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у побитті військового у Смілі на Черкащині.

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