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Суд відправив під варту підозрюваного у побитті військового у Смілі на Черкащині

Поліція затримала зловмисника 11 вересня.

Суд відправив під варту підозрюваного у побитті військового у Смілі на Черкащині
затримання підозрюваного

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у побитті військового у Смілі на Черкащині.

Про це 11 вересня повідомив Офіс Генерального прокурора.

За клопотанням прокурора зловмисника відправили під варту.

Інцидент у місті Сміла. Що відомо

  • Бійка сталася ще 3 вересня, але черкаська поліція повідомила про неї 9 вересня. Правоохоронці заявили, що побиття спровокував конфлікт на дорозі між місцевим та батьками колишнього військового. Батьки розповіли сину про інцидент, і той вирішив знайти водія, який їх підрізав. Власника авто на місці події він не застав, тож вирішив знайти його через соцмережі. 
  • Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв'язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку. 
  • 10 вересня підозрюваного оголосили у розшук.
  • 11 вересня поліція повідомила про затримання. З'ясувалося, що чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області.
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