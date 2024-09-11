Суд відправив під варту підозрюваного у побитті військового у Смілі на Черкащині

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у побитті військового у Смілі на Черкащині.
Про це 11 вересня повідомив Офіс Генерального прокурора.
За клопотанням прокурора зловмисника відправили під варту.
Інцидент у місті Сміла. Що відомо
- Бійка сталася ще 3 вересня, але черкаська поліція повідомила про неї 9 вересня. Правоохоронці заявили, що побиття спровокував конфлікт на дорозі між місцевим та батьками колишнього військового. Батьки розповіли сину про інцидент, і той вирішив знайти водія, який їх підрізав. Власника авто на місці події він не застав, тож вирішив знайти його через соцмережі.
- Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв'язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку.
- 10 вересня підозрюваного оголосили у розшук.
- 11 вересня поліція повідомила про затримання. З'ясувалося, що чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області.