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В Охтирці відкрився третій на Сумщині центр рекрутингу української армії

Це вже 35-й рекрутинговий центр в Україні.

В Охтирці відкрився третій на Сумщині центр рекрутингу української армії
Фото: Міноборони

В Охтирці відкрився центр рекрутингу української армії, повідомляє Міноборони. 

Це третій центр рекрутингу української армії, який відкрився в Сумській області — аналогічні центри працюють в Шостці та Сумах.

Тож отримати консультацію та при бажанні рекрутуватися можна за адресою: вул. Незалежності 5 (приміщення міського ЦНАПу). Також цивільні рекрутери, які пройшли спеціальне навчання, нададуть відповіді на всі питання за телефонами: +38 (066) 372 2793, +38 (068) 694 2063.

Зазначається, що в центрі рекрутингу не будуть роздавати повістки. До того ж звернутися до рекрутерів та стати на шлях долучення до війська можна також із повісткою для уточнення даних.

Більше актуальної інформації про центри рекрутингу української армії можна знайти на сайті.

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