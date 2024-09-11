Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МАГАТЕ з російським душком: на кого працює Агентство з ядерної безпеки
МАГАТЕ з російським душком: на кого працює Агентство з ядерної безпеки
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: на Покровському та Курахівському напрямках ситуація залишається напруженою

Від початку доби на фронті кількість боєзіткнень зросла до 58.

Генштаб: на Покровському та Курахівському напрямках ситуація залишається напруженою
війна з Росією
Фото: Генштаб

Сили оборони продовжують  протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами завдань наступу.  Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. 

"На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 58. Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках", — ідеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Загарбники продовжують застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської та Чернігівської області. 

Зокрема, під артилерійськими ударами опинилися райони населених пунктів Попівка, Грабовське, Порозок, Олександрівка, Бояро-Лежачі, Любимівка, Нова Слобода, Біла Береза, Мезенівка, Клюси, Семенівка, Миколаївка, Красний Хутір. Також противник завдав авіаційних ударів по Семенівці, Іващенковому, Володимирівці, Білій Березі, Вільній Слободі, Кіндратівці та Попівці, загалом скинувши 14 авіаційних бомб.

На Харківському напрямку росіяни двічі штурмували позиції наших підрозділів в районах Гатища і Тихого, на даний час бої ще тривають.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Лозової та Глушківки атаки відбито, біля Синьківки триває бій.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського, Тернів, Греківки, Дружелюбівки та Тевердохлібового. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже дев’ять боєзіткнень, три з них досі тривають. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку відбулося три атаки противника. Ворог штурмував у районах населених пунктів Торецьк та Неліпівка.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, три бої ще тривають. Найактивніший ворог біля Новотроїцького та Михайлівки. Зазнав ударів НАРами з озброєння штурмової авіації Олександропіль.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбники 14 разів атакували наші підрозділи. Намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Українська та Георгіївки. Вісім боїв досі тривають.

На Времівському напрямку відбито три штурмові дії противника в бік Вугледара.

В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку окупанти двічі безуспішно намагалися просунутися вперед, але отримали жорстку відсіч. Також ворог завдав ракетного удару по Дніпровському.

На Придніпровському напрямку чотири атаки загарбників не мали успіху.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies