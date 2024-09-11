«Свято-Михайлівський прийом» збирає щороку в Берліні близько 500 гостей, серед яких представники ЗМІ, інтелектуали, політики. Зокрема, на прийомі був присутній канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Захоплення України – це лише «перекус». Країни Балтії, Кавказу та Центральної Азії не мають жодних ілюзій, що вони будуть наступною стравою. Ніхто не повинен мати ілюзій щодо Росії.

Про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у Берліні під час традиційного «Свято-Михайлівського прийому».

Участь Глави УГКЦ у «Свято-Михайлівському прийомі» як почесного гостя відбувалася на запрошення єпископа Ґеорґа Бетцінґа, голови конференції німецького єпископату та прелата д-ра Карла Юстена.

Предстоятель зазначив, що Україна наближається до тисячного дня повномасштабної війни РФ проти України: «Тисячу днів сирен повітряної тривоги по всій країні. Тисячу днів кривавої бійні, терору та смертей. Десять років минуло від моменту першого акту агресії – анексією Криму та початку війни на Донбасі».

Ця війна, сказав він, перетворилася на марафон, у якому українці повинні постійно бігти зі спринтерською швидкістю, щоб не бути переможеними у смертельній гонці.

«Я прошу вас бігти разом із нами – швидко, рішуче й безстрашно», – закликав Блаженніший Святослав німецький політикум і духовенство.

Глава Церкви зауважив, що він прибув у Берлін не для того, щоби скаржитися і нарікати.

«Моє бажання – принести надію, підбадьорити вас і поділитися з вами джерелом нашої сили та стійкості. У нас є завдання, яке ми повинні виконати разом, бо геноциди Гітлера і Сталіна не можуть повторитися», – переконує він.

За його словами, не може бути жодних сумнівів у геноцидних намірах Росії: «Путін висловив їх недвозначно і не зупиниться ні перед чим, допоки його не зупинять. Путін відправив у Німеччину вбивцю. Роками він заперечував це, аж поки минулого місяця не привітав засудженого вбивцю Вадима Красікова як героя, вірного агента ФСБ і кіллера, старого колегу з петербурзького тиру, який виконав у вашій країні місію, ініційовану президентом Росії».

У слові Глава Церкви переконував, що «пандемія війни охопила все російське суспільство. Колективний путін — це мільйони спільників. Ідеологія зла не приховує, що її мета — це знищення українців та остаточне „вирішення українського питання“. Вона вимагає цього публічно».

«Масові вбивства та поховання в Бучі, Ірпені, Бородянці й Ізюмі, бомбардування пологового будинку та драматичного театру в Маріуполі, липневий ракетний удар по дитячій лікарні „Охматдит“ у Києві, 13 мільйонів людей, змушених покинути свої домівки (8 мільйонів біженців і 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО)) — все це нагадування про гіркі плоди неоімперіалістичного плану Путіна», — зауважив Блаженніший Святослав.

Духовний лідер наголошує, що крім України, у Путіна є ще інші цілі: «Не остання мета Путіна — дестабілізація Німеччини і всієї Європи будь-якими можливими способами, охопно з демографічними й етнічними чистками. Його вторгнення в Україну змусило 8 мільйонів біженців утікати в Європейський Союз. Він має намір ще більше знелюднити нашу країну шляхом більш широкої, фактично тотальної, окупації, що призведе до втечі до ЄС ще щонайменше 10 мільйонів біженців. Можна лише уявити, як це вплине на Німеччину. Українці платять велику ціну за те, щоб цього не сталося».

Фото: УГКЦ

Блаженніший Святослав закликає, що ні світові демократії, ні Церква не повинні підтримувати мир, який приймає агресію як успішний метод привласнення суверенної території іншої країни.

«Це було би смертельним ударом по світовій безпеці, оскільки заохочувало б усіх інших потенційних агресорів», — вважає він.

Говорячи про мирну угоду, Глава Церкви зауважив, що Україна потребує і глибоко прагне справжнього, справедливого, сталого миру, а не швидкоплинного, ілюзорного перемир’я.

«Запитаймо себе: чи існує хоч одна безпекова угода між Україною і Росією, яку б остання не порушила? Насправді, жодної», — додав Предстоятель.

Глава Церкви закликав допомогти людям у Німеччині та інших західних країнах прозріти від стереотипів і подолати страхи, ілюзії та розчарування: «Прошу вас пояснити їм, що це не лише українська війна — це війна, від якої залежить майбутнє демократії і в Україні, і в Європі, і в усьому світі. Війна проти України — це війна проти Німеччини, всієї Європи та всього демократичного порядку. На жаль, це також і ваша війна. Україна потребує вашої підтримки не лише заради себе, а й заради вас».