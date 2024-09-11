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Deep State: росіяни 4 вересня вдарили по місцю шикування військових у Сумській області

Росіяни вдарили "Іскандерами" біля Бездрика. 

Deep State: росіяни 4 вересня вдарили по місцю шикування військових у Сумській області
Удар Іскандером по місцю шикування Сил Оборони біля Бездрика на Сумщині
Фото: Deep State

4 вересня російська армія вдарила "Іскандерами" по місцю збору/шикування на відкритій місцевості Сил Оборони біля Бездрика на Сумщині, за 33 кілометри від держкордону. 

Про це йдеться у повідомленні аналітиків Deep State. 

"4 вересня на багатьох під**рських ресурсах з'явилося відео удару Іскандерами по скупченню наших бійців на відкритій місцевості. Тільки зараз нам стало відомо про деталі даної трагедії. Озвучувати підрозділ та кількість втрат ми не будемо, але подібне не повинно повторюватися", – йдеться у повідомленні.

Також нагадали, що такі збори у подальшому не повинні відбуватися.

"До уваги всім військовослужбовцям, в тому числі прибувшим з НЦ, що подібні збори не повинні відбуватися. Бездрик знаходиться у 33 км від ДКУ і виявилося, що це ніяк не безпечне місце для подібного", – наголосили аналітики. 

  • Нещодавно Росія вдарила по інституту зв'язку в Полтаві. Загинули понад 50 людей. 
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