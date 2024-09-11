Головне за ніч та ранок середи, 11 вересня: 131 боєзіткнення, високі гості в Києві, дебати Гарріс та Трампа

Нічна повітряна атака, 131 бойове зіткнення, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, 1,1 млрд доларів від МВФ, відкриття сесії Генасамблеї ООН.

Уночі Росія атакувала Україну 25-ма "шахедами" та ракетами різних типів.

Загалом у ніч на 11 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 34-х засобів повітряного нападу противника.

Ворог ударив однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з Краснодарського краю Росії, двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини, 6-ма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний, та 25-ма ударними БпЛА типу «Shahed». "Шахеди" Росія запускала із Курська, Єйська, та з кримського мису Чауда.

У результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА, 5 ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила). Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Росія завдала одного ракетного удару (дві ракети), 66 авіаударів (94 КАБ), провела 4761 обстріл (понад 180 – реактивних систем залпового вогню).

На Покровському напрямку захисники відбили 32 атаки окупантів, зокрема, у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки.

На Курахівському напрямку захисники продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Українська та Красногорівки. Росіян 29 разів намагалися прорвати оборону.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1140 російських окупантів. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 11.09.24 орієнтовно склали близько 628 930.

Про інші втрати ворога – в новині.

До України приїхав литовський президент Гітанас Науседа.

Окрім того, прибула прем'єрка Латвії Евіка Сіліна.

Очікується, що в Києві відбудеться саміт Кримської платформи, в якому візьмуть участь й інші високі гості.

Сьогодні в України також перебувають британський міністр закордонних справ Леммі та державний секретар США Ентоні Блінкен.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив на своєму сайті інформацію про досягнення домовленостей з українською владою щодо п'ятого перегляду чотирічної програми Extended Fund Facility. За підсумками роботи місії в Києві Україна отримає доступ до 1,1 мільярда доларів.

Очільник місії МВФ Гевін Грей відзначив виконання урядом критеріїв, визначених фондом на перше півріччя. ВВП за перший квартал зріс на понад 6%, рівень інфляції залишався відносно низьким, а міжнародні резерви перебували в адекватних межах.

Загалом МВФ прогнозує, що зростання ВВП за підсумками 2024 року складе 3%, а у наступні 12 місяців показник буде в діапазоні 2,5-3,5%, адже, на думку місії, очікується продовження війни на увесь 2025 рік.

Фонд наголошує на потребі сформувати державний бюджет України на прийдешній рік з урахуванням потреби в економії та збереженні здатності обслуговувати борги. На думку експертів, для цього потрібно збільшити надходження від податків – не лише шляхом постійних змін до податкової системи, але й боротьбою з ухилянням від сплати зборів та тіньовою економікою.

Докладніше – в новині.

Демократка Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп взяли участь у президентських теледебатах, організованих телеканалом ABC News.

Найголовніші заяви, зокрема про війну в Україні – в нашій новині.

Відкриття 79-ої сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй супроводжувалося історичною подією: вперше право сидіти серед держав-членів ООН отримала Палестина.

Як пише сайт Організації, представник Палестини отримав можливість брати участь у роботі Генасамблеї, але це не означає надання членства та не дає йому права голосу чи висування своїх кандидатів на посади в органи ООН.

Чимало дипломатів зустріли оплесками момент, коли посол Палестини в ООН сів на відведене для країни місце.

Україна визнає суверенітет Палестини та має з нею дипломатичні зв'язки.

69-й пісенний конкурс "Євробачення", який наступного року прийматиме швейцарський Базель, не мине без українського представництва. Суспільне офіційно підтвердило, що наша країна братиме участь у головній музичній події року.

За словами голови правління мовника Миколи Чернотицького, "Євробачення" для України вже давно не просто конкурс, але й "важливий майданчик комунікації зі світом" і "ключовий елемент культурної дипломатії". Участь нашого виконавця чи виконавиці - запорука того, що Україна "не зійде з перших шпальт світових медіа".

"Євробачення-2025" прийматиме арена "Санкт-Якобхалле" у Базелі. Півфінали заплановані на 13 та 15 травня. Україна - єдина учасниця конкурсу, яка жодного разу не завершувала змагання за "Кришталевий мікрофон" вже після першого концерту. Фінал, де ми постійно маємо представництво, відбудеться 17 травня.

Вже відомо, що після двох років відсутності на "Євробачення" повернеться Чорногорія.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!