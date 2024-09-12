Росія вночі атакувала Харківщину: пошкоджені будинки та газові мережі

В ніч на 12 вересня російські війська атакували Харківщину. Через обстріли пошкоджені будинки та газові мережі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Біля 04:47 у с. Борова Ізюмського району унаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого 2-поверхового житлового будинку.

Перед цим, близько 04:20 війська завдали удару БПЛА по селищу Золочів. Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та газові мережі.

Вчора, близько 16:00 у м. Купʼянськ унаслідок ворожого обстрілу КАБ повністю зруйновано магазин.

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили три атаки поблизу Гатища, Липців та Тихого. Підрозділи Сил оборони успішно відбили двічі наступальні дії противника, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали 16 атак противника в районі Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки, досі триває три боєзіткнення, ситуація контрольована.