«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Нас 25 мільйонів: або що чекає на Україну
Нас 25 мільйонів: або що чекає на Україну
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Олексій Макеєв: «У 2022-му був наратив: Україна не має програти, РФ не має перемогти. Зараз він змінився: Україна має перемогти»
Олексій Макеєв: «У 2022-му був наратив: Україна не має програти, РФ не має перемогти. Зараз він змінився: Україна має перемогти»
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вночі атакувала Харківщину: пошкоджені будинки та газові мережі

У Куп'янську унаслідок обстрілу КАБом зруйнований магазин.

Росія вночі атакувала Харківщину: пошкоджені будинки та газові мережі
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

В ніч на 12 вересня російські війська атакували Харківщину. Через обстріли пошкоджені будинки та газові мережі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Біля 04:47 у с. Борова Ізюмського району унаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого 2-поверхового житлового будинку.

Перед цим, близько 04:20 війська завдали удару БПЛА по селищу Золочів. Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та газові мережі.

Вчора, близько 16:00 у м. Купʼянськ унаслідок ворожого обстрілу КАБ повністю зруйновано магазин.

Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харківщини

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили три атаки поблизу Гатища, Липців та Тихого. Підрозділи Сил оборони успішно відбили двічі наступальні дії противника, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали 16 атак противника в районі Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки, досі триває три боєзіткнення, ситуація контрольована.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies