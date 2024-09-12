​Сили оборони упродовж доби знищили 1270 окупантів та літак

Україна знищила 24 російські кораблі , повернула контроль над островом Зміїний та перша у світі впровадила технологію “рою дронів” для протидії російському флоту.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1270 російських окупантів, 2 РСЗВ, 73 артилерійських систем та один літак.

Від початку вторгнення російська армія втратила 630 200 солдатів.

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