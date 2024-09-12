Олексій Макеєв: «У 2022-му був наратив: Україна не має програти, РФ не має перемогти. Зараз він змінився: Україна має перемогти»
Олексій Макеєв: «У 2022-му був наратив: Україна не має програти, РФ не має перемогти. Зараз він змінився: Україна має перемогти»
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
Нас 25 мільйонів: або що чекає на Україну
Нас 25 мільйонів: або що чекає на Україну
ГоловнаСуспільствоВійна

​Сили оборони упродовж доби знищили 1270 окупантів та літак

Від початку вторгнення російська армія втратила 630 200 солдатів.

​Сили оборони упродовж доби знищили 1270 окупантів та літак
Українська мобільна група ППО
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1270 російських окупантів, 2 РСЗВ, 73 артилерійських систем та один літак.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 630 200 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 8653 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16955 (+17) од,
  • артилерійських систем – 18009 (+73) од,
  • РСЗВ – 1184 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 945 (+2) од,
  • літаків – 369 (+1) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15033 (+43),
  • крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 24481 (+93) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3061 (+2).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

Україна знищила 24 російські кораблі, повернула контроль над островом Зміїний та перша у світі впровадила технологію “рою дронів” для протидії російському флоту. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies