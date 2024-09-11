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Окупанти поранили двох цивільних на Сумщині

Протягом дня росіяни здійснили 62 обстріли області.

Окупанти поранили двох цивільних на Сумщині
Окупанти поранили двох цивільних на Сумщині (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 11 вересня, російських обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Березівська, Лебединська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська та Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 62 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 166 вибухів. 

Зокрема, у Миропільській громаді внаслідок удару FPV-дроном поранення отримав водій хлібовоза.

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Також поранення отримав цивільний у Краснопільській громаді, яку росіяни обстріляли з мінометів, артилерії, РСЗВ та дронами.

По Білопільській громаді ворог вдарив мінометами, артилерією, дронами та КАБами.

Есманьську громаду російська армія обстріляла мінометами, КАБами та дронами.

По Великописарівській громаді окупанти вдарили БпЛА, мінометами та артилерією.

На Хотінську, Юнаківську та Березівську громади армія РФ скинула КАБи. 

Дружбівську громаду росіяни атакували артилерією та дроном, Зноб-Новгородську - артилерією, а Середино-Будську - дронами.

По Лебединській громаді ворог запустив ракету, яка вибухнула в повітрі.

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