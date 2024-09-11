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Галущенко: за два роки Росія атакувала українську енергетику понад тисячу разів

Наймасованіша ворожа атака на енергооб'єкти України була 26 серпня 2024 року.

Галущенко: за два роки Росія атакувала українську енергетику понад тисячу разів
Ліквідація наслідків у Івано-Франківській області
Фото: ДСНС України в Telegram

З жовтня 2022 року по вересень 2024 року об’єкти української енергетичної інфраструктури зазнали 1024 російських атаки, і всі причетні до цих злочинів мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив під час міжнародної конференції високого рівня “Об’єднані заради справедливості” – United for Justice.

"Немає жодного місця, жодного регіону, жодного виду енергетичної інфраструктури, яку б не вразили під час цих атак. Загальні втрати наших потужностей внаслідок атак цього року, які почалися 22 березня, перевищують 9 ГВт. Окуповано 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС", — наголосив міністр.

Галущенко зазначив, що наймасованіша ворожа атака була 26 серпня цього року, коли ворог використав сумарно 236 дронів і ракет різного типу.

"Тоді вперше були використані балістичні ракети для атаки на наші підстанції. Миттєвий наслідок цієї атаки — приблизно 4 мільйони українців було терміново відключені від електропостачання. Це безпосередньо вплинуло на 12 регіонів України, і нам знадобилося приблизно 13 днів, щоб повністю відновити електропостачання", — розповів міністр.

Галущенко наголосив, що такими атаками Росія хоче завдати безпосередньої шкоди цивільному населенню України, що є порушенням ключових засад міжнародного права та Статуту ООН. Крім цього, атакуючи підстанції, що є ключовими для роботи АЕС, росія підриває основні принципи ядерної безпеки.

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