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ПЦУ прокоментувала напад невідомих на митрополита Климента у Києві

Ієрарх також є військовослужбовцем.

ПЦУ прокоментувала напад невідомих на митрополита Климента у Києві
Митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент
Фото: Радіо Свобода

Православна церква України прокоментувала напад невідомих на митрополита Сімферопольського і Кримського Климента, який стався пізно ввечері 10 вересня.

Як ідеться на сайті ПЦУ, з наявних свідчень та доказів "немає підстав стверджувати про релігійні чи політичні мотиви інциденту".

"Постраждалому надано необхідну медичну допомогу, загрози його життю та здоровʼю зараз немає", - зазначили у пресслужбі Київської митрополії ПЦУ.

Що відомо про напад на митрополита Климента

  • Інформацію про інцидент поширив у телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, митрополита, який також служить у ЗСУ, запросили на саміт Кримської платформи до Києва, і близько 23-ої години ієрарх прямував до Михайлівського монастиря. Дорогою його перестріли троє людей, один із них сказав "Владико, благословіть" і коли митрополит зупинився, нападники почали його бити.

  • Згодом поліція Києва повідомила, що на місці інциденту працювала слідчо-оперативна група, яка спілкувалася з потерпілим.
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