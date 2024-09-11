ПЦУ прокоментувала напад невідомих на митрополита Климента у Києві

Православна церква України прокоментувала напад невідомих на митрополита Сімферопольського і Кримського Климента, який стався пізно ввечері 10 вересня.
Як ідеться на сайті ПЦУ, з наявних свідчень та доказів "немає підстав стверджувати про релігійні чи політичні мотиви інциденту".
"Постраждалому надано необхідну медичну допомогу, загрози його життю та здоровʼю зараз немає", - зазначили у пресслужбі Київської митрополії ПЦУ.
Що відомо про напад на митрополита Климента
- Інформацію про інцидент поширив у телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, митрополита, який також служить у ЗСУ, запросили на саміт Кримської платформи до Києва, і близько 23-ої години ієрарх прямував до Михайлівського монастиря. Дорогою його перестріли троє людей, один із них сказав "Владико, благословіть" і коли митрополит зупинився, нападники почали його бити.
- Згодом поліція Києва повідомила, що на місці інциденту працювала слідчо-оперативна група, яка спілкувалася з потерпілим.