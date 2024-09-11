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США вводять надзвичайні імпортні обмеження на культурні цінності з України

Це має допомогти Україні захистити свою спадщину, пояснив заступник Блінкена.

США вводять надзвичайні імпортні обмеження на культурні цінності з України
Річард Верма
Фото: Facebook/U.S. in Seychelles

США запроваджують надзвичайні імпортні обмеження на культурні цінності з України.

Про це повідомив заступник державного секретаря Річард Верма, передає "Укрінформ".

"Щоб допомогти Україні захистити її спадщину, я радий повідомити, що Сполучені Штати відсьогодні вводять надзвичайні обмеження на імпорт певних категорій культурних цінностей з України з метою запобігання торгівлі, а також для повернення награбованої спадщини в Україну, якій вона належить по праву", - сказав Верма.

Посадовець зазначив, що культурна спадщина нашої держави є джерелом стійкості українського народу і при цьому об’єктом російської агресії.

  • Генеральний прокурор Андрій Костін на слуханнях Комітету з питань культури, науки, освіти та ЗМІ ПАРЄ повідомив, що російські окупанти лише з початку повномасштабного вторгнення пошкодили або зруйнували понад 1062 об'єкти культурної спадщини в Україні.
  • У червні цього року Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидний намір Росії у знищенні української культурної спадщини та ідентичності.
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