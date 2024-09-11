США вводять надзвичайні імпортні обмеження на культурні цінності з України

США запроваджують надзвичайні імпортні обмеження на культурні цінності з України.

Про це повідомив заступник державного секретаря Річард Верма, передає "Укрінформ".

"Щоб допомогти Україні захистити її спадщину, я радий повідомити, що Сполучені Штати відсьогодні вводять надзвичайні обмеження на імпорт певних категорій культурних цінностей з України з метою запобігання торгівлі, а також для повернення награбованої спадщини в Україну, якій вона належить по праву", - сказав Верма.

Посадовець зазначив, що культурна спадщина нашої держави є джерелом стійкості українського народу і при цьому об’єктом російської агресії.