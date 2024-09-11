США вводять надзвичайні імпортні обмеження на культурні цінності з України

США запроваджують надзвичайні імпортні обмеження на культурні цінності з України.
Про це повідомив заступник державного секретаря Річард Верма, передає "Укрінформ".
"Щоб допомогти Україні захистити її спадщину, я радий повідомити, що Сполучені Штати відсьогодні вводять надзвичайні обмеження на імпорт певних категорій культурних цінностей з України з метою запобігання торгівлі, а також для повернення награбованої спадщини в Україну, якій вона належить по праву", - сказав Верма.
Посадовець зазначив, що культурна спадщина нашої держави є джерелом стійкості українського народу і при цьому об’єктом російської агресії.
- Генеральний прокурор Андрій Костін на слуханнях Комітету з питань культури, науки, освіти та ЗМІ ПАРЄ повідомив, що російські окупанти лише з початку повномасштабного вторгнення пошкодили або зруйнували понад 1062 об'єкти культурної спадщини в Україні.
- У червні цього року Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидний намір Росії у знищенні української культурної спадщини та ідентичності.