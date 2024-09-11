Канадський телеканал TVO відмовився від показу спонсорованої ним стрічки «Росіяни на війні»

Канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario) не буде транслювати стрічку Анастасії Трофімової «Росіяни на війні» та відмовляється від її підтримки. Про це йдеться в офіційному повідомленні TVO.

“Ми дослухались до Українсько-Канадської спільноти та її продуманої й щирої позиції. Рада директорів TVO вирішила поставитись із повагою до відгуків, які отримала, тож TVO не буде надалі підтримувати чи транслювати стрічку «Росіяни на війні». ТакожTVO перегляне процеси, через які цей фільм отримав фінансування, а наш бренд був підважений,” – йдеться у повідомленні.

Фото: TVO

Фільм російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової “Росіяни на війні” (Russians At War) був фінансований Канадою та Францією. Зокрема, від Канадського медіафонду він отримав 340 000 доларів фінансування.

Трофімова раніше працювала на телеканалі Russia Today. Стрічку “Росіяни на війні” вона знімала протягом року, супроводжуючи один з російських батальйонів, що вторглись в Україну в 2022 році. Режисерка позиціонує фільм як антивоєнну історію про долю російських солдат, які, на її думку, також є жертвами війни.

Фільм показали на Міжнародному Венеційському кінофестивалі та Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF). Обидві події викликали обурення української спільноти. Зокрема, Українська громада Канади провела у Торонто протест із вимогою скасувати покази. Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко закликав скасувати показ кінострічки й розібратися, яким чином вона отримала у Канаді державне фінансування. Верховна Рада України написала лист до парламенту Канади, щоб не допустити показу стрічки на кінофестивалі в Торонто. Утім, TIFF не відреагував на цю активність.

Фото: Facebook / Oleh Nikolenko Українці в Торонто вийшли на протест проти показів фільму "Росіяни на війні"

Нагадаємо, на Венеційському фестивалі цьогоріч показали 2 українські стрічки. У секції “Поза конкурсом – нон-фікшн” відбувся показ неігрової стрічки Ольги Журби "Пісні землі, що повільно горить" (Songs of Slow Burning Earth), а у програмі Biennale Colledge Cinemа – дебютного ігрового повного метру Жанни Озірної “Медовий місяць”.

На кінофестивалі в Торонто відбулася прем'єра стрічки Павла Острікова "Ти — космос" в межах програми Discovery для дебютантів. Повнометражний дебют режисера – це sci-fi про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишається єдиною живою людиною. В український прокат стрічка вийде навесні 2025.