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В Києві 13 вересня планують відкрити пам'ятник Олександру Довженку

Монумент встановлюють ліворуч від головного входу на студію.

В Києві 13 вересня планують відкрити пам'ятник Олександру Довженку
Памʼятник до 130-річчя Олександра Довженка
Фото: Українська правда

В Києві на кіностудії Довженка встановлюють пам'ятник українському режисерові й письменнику Олександру Довженку. 

Про це повідомляє "Українська правда".

Монумент, автором якого є український скульптор Володимир Щур, планують офіційно відкрити 13 вересня.

Скульптура буде встановлена ліворуч від головного входу на студію, зараз там залито бетонний майданчик.

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Як повідомив директор кіностудії, режисер і продюсер Андрій Дончик, наразі студія активно шукає спонсорів для завершення проєкту. 

11 людей вже відгукнулися і допомогли фінансово, таким чином покрита половина бюджету на встановлення монумента.

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