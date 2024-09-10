В Києві 13 вересня планують відкрити пам'ятник Олександру Довженку

Монумент встановлюють ліворуч від головного входу на студію.

В Києві на кіностудії Довженка встановлюють пам'ятник українському режисерові й письменнику Олександру Довженку.

Про це повідомляє "Українська правда".

Монумент, автором якого є український скульптор Володимир Щур, планують офіційно відкрити 13 вересня.

Скульптура буде встановлена ліворуч від головного входу на студію, зараз там залито бетонний майданчик.

Як повідомив директор кіностудії, режисер і продюсер Андрій Дончик, наразі студія активно шукає спонсорів для завершення проєкту.

11 людей вже відгукнулися і допомогли фінансово, таким чином покрита половина бюджету на встановлення монумента.