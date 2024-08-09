У Ризі хочуть демонтувати пам'ятники, пов’язаних з часами комунізму та російського імперіалізму

Якщо рішення погодять, до пам'ятники знесуть до кінця цього року.

У столиці Латвії Ризі хоуть демонтувати вісім пам'ятників, пов’язаних з часами комунізму та російського імперіалізму.

Як пише LSM, із такою ініціативою виступив віце-мер столиці Едвардс Ратнієкс разом з асоціацією "Центр громадської пам’яті".

Серед імовірних "цілей" – пам’ятник Моріцу Едуардсу Зільберсу, відомого як автора латвійської літературної класики "Дуллайс Даука". У виданні зазначають, що письменник був російським шпигуном та іиступав проти незалежності Латвійської Республіки.

Також біля Латвійської національної опери та балету може більше не бути пам’ятника відомому артисту балету Марісу Лієпі, оскільки образ артиста був створений завдяки його високому статусу у Великому театрі Москви. Натомість активісти хочуть поставити там пам’ятник композитору Альфреду Калніньшу.

Така доля може спіткати і пам’ятник російським воїнам битви 1701 року на Луцавсалі, пам’ятний камінь Олександру Пушкіну та меморіальну дошку російському письменнику Валентину Пікулю. Також можуть демонтувати меморіал створення Московського саду.

Віце-мер Риги наголошує, що ці об’єкти прославляють комуністичний тоталітарний режим і російський імперіалізм та вшановують русифікацію.

"Зараз, звичайно, такі ідеологічні символи вже неможливо уявити в Ризі, в незалежній Латвії. Тим більше, коли ми бачимо, що поруч з нами є країна-агресор, яка веде бойові дії в сусідній країні", – вважає Ратніекс.

Демонтаж багатьох пам'ятників та інших об'єктів вже розглядався в муніципалітеті в березні минулого року, коли вперше було вирішено прибрати статую Барклая де Толлі та монумент "Срібні грані". Тоді Рада пам’яток Ризької міської ради проголосувала проти.

Рада пам'яток Риги планує розглянути долю об'єктів через кілька тижнів. Щоправда, рішення ради є лише рекомендаційним. Остаточне рішення мають прийняти політики на засіданні ради.

За оцінками віце-мера Ратніекса, якщо більшість членів ради дасть зелене світло такому рішенню, то об’єкти можуть бути демонтовані вже цього року. Імовірно, можна було б демонтувати ще кілька

Чи буде якийсь із об’єктів знищений, віце-мер сказати не зміг. Натомість «Центр громадської пам’яті» не передбачає, що деякі можуть бути ліквідовані, а інші можна віддати донорам або перенести, наприклад, в музей.