Вілкул розкритикував перейменування топонімів у Кривому Розі

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул прокоментував перейменування топонімів у Кривому Розі.
“Коротко – я проти. Не розумію, навіщо це робити та як це вплине на консолідацію українського суспільства”, - написав Вілкул.
Він зазначив, що 135 топонімів у Кривому Розі були перейменовані “рішенням м'яко кажучи, дивної "комісії" з обласної державної адміністрації”.
При цьому, наголосив Олександр Вілкул, не враховувалася думка а ні керівництва міста, ні депутатського корпусу, також не було громадських слухань, а тим більше голосувань.
“При цьому ми не погоджуємося взагалі з їх трактуванням Закону "про деколонізацію", - наголосив Голова Ради оборони Кривого Рогу.
Вілкул зазначив, що деякі перейменування “хоча б не паплюжать історичну пам'ять нашого народу”, а перейменування вулиць, пов'язаних з Другою світової та Афганськими війнами є недоцільними. На його думку вони завдають шкоди єднанню суспільства перед ворогом.
“Не можу зрозуміти, що поганого зробили перейменувачам полковник Шурупов, який ціною свого життя врятував дамбу КРЕСу, або герой Афганської війни, вірний своїй присязі криворіжець сержант Рзянкін”, - написав Вілкул.
- Мер Одеси Геннадій Труханов продовжив поширювати наратив щодо того, що містяни нібито проти перейменувань вулиць, які мають радянські та імперські назви. Посадовець у своєму Telegram оприлюднив результати кількох опитувань, де більшість користувачів мережі виступають проти деколонізації.
- Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що тим, кому кортить прогулюватися вулицями з ворожими назвами, місце не в Одесі, а в Москві чи Уфі, бо в українському місті не може бути назв на честь людей, які отримували медалі з рук Путіна чи співпрацювали з КДБ.
- Труханов напередодні заявив, що перейменування вулиць нібито "обнуляє" Одесу.