Вілкул розкритикував перейменування топонімів у Кривому Розі

Олександр Вілкул проти перейменування вулиць, пов'язаних з Другою світової та Афганськими війнами.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул прокоментував перейменування топонімів у Кривому Розі.

“Коротко – я проти. Не розумію, навіщо це робити та як це вплине на консолідацію українського суспільства”, - написав Вілкул.

Він зазначив, що 135 топонімів у Кривому Розі були перейменовані “рішенням м'яко кажучи, дивної "комісії" з обласної державної адміністрації”.

При цьому, наголосив Олександр Вілкул, не враховувалася думка а ні керівництва міста, ні депутатського корпусу, також не було громадських слухань, а тим більше голосувань.

“При цьому ми не погоджуємося взагалі з їх трактуванням Закону "про деколонізацію", - наголосив Голова Ради оборони Кривого Рогу.

Вілкул зазначив, що деякі перейменування “хоча б не паплюжать історичну пам'ять нашого народу”, а перейменування вулиць, пов'язаних з Другою світової та Афганськими війнами є недоцільними. На його думку вони завдають шкоди єднанню суспільства перед ворогом.

“Не можу зрозуміти, що поганого зробили перейменувачам полковник Шурупов, який ціною свого життя врятував дамбу КРЕСу, або герой Афганської війни, вірний своїй присязі криворіжець сержант Рзянкін”, - написав Вілкул.