ГоловнаСуспільствоЖиття

В Одесі з'явився провулок Ройтбурда і вулиця Кіри Муратової: голова ОВА затвердив список нових топонімів

Думська площа називатиметься Біржовою, проспект Гагаріна - Лесі Українки, а бульвар Жванецького - Військово-Морських сил.

В Одесі з'явився провулок Ройтбурда і вулиця Кіри Муратової: голова ОВА затвердив список нових топонімів
Фото: palmyra.od.ua

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер затвердив список нових топонімів у місті Одеса.

Про це повідомляє "Думська".

Вулиця Пушкінська поверне колишню назву і стане Італійською, а пам'ятник письменнику на Приморському бульварі -  рекомендують перенести.

Вулиця Льва Толстого носитиме ім'я відомої режисерки Кіри Муратової. Проспект Добровольського перейменують на Володимира Великого, а проспект Академіка Глушка - на Князя Ярослава Мудрого.

Вулицю Паустовського назвали на честь 28-ї бригади імені лицарів Зимового Походу. Вулиця контр-адмірала Луніна носитиме ім'я полеглого комбрига Лицарів Віталія Гуляєва, на честь якого раніше пропонували перейменувати проспект Гагаріна.

Провулок Ляпунова в центрі міста біля одеського Худмузею назвуть ім'ям Олександра Ройтбурда, на честь якого просили перейменувати площу Льва Толстого.

Відповідне звернення раніше підписали представники "Клубу Маразлі", колектив Одеського худмузею, яким керував Ройтбурд, а також письменник і музикант Сергій Жадан, головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва та шеф-редакторка  LB.ua Соня Кошкіна, директор видання "Фоліо" Олександр Красовицький, керівниця одеських "монстрів", волонтерка Катерина Ножевнікова і нардеп Олексій Гончаренко.

На підтримку ініціативи виступили також в Одеському бізнесклубі, Південноукраїнському педагогічному університеті, ветеранській організації "Рапіра" та інших спільнотах військових. Серед підписантів - депутати Одеської облради від "Євросолідарності". Членом цієї фракції був і сам Ройтбурд.

Раніше також повідомлялося, одну з одеських вулиць перейменують на честь Героя України Решата Аметова. Також сквер в Одесі отримає ім'я голови І Курултаю кримськотатарського народу Номана Челебіджіхана.

Повний список топонімів:

Фото: Думська

  • 26 липня голова Харківської ОВА підписав розпорядження про перейменування харківських об'єктів. Так, у місті Харків  перейменують 48 вулиць та три станції метро. Зокрема, зміняться назви станцій метро “Героїв Праці” на “Салтівська”, “Завод імені Малишева” на “Заводська” та “Проспект Гагаріна” на “Левада”.
  • У квітні цього року у Харківському метрополітені вже провели дерусифікацію двох назв станцій – "Пушкінська" стала "Ярослава Мудрого", а "Південний вокзал" – "Вокзальною". Тоді ж перейменували ще 367 топонімів.
  • На початку 2024 року депутати Харківської міськради перейменували 65 топонімів, назви яких були пов’язані з Росією та її союзниками. 
  • Влітку 2022 року Терехов повідомив, що у Харкові планують змінити близько 400 назв, які пов’язані з Росією. Але це не стосувалося вулиці Пушкіна та станції метро імені Пушкіна. Однак, після прильотів по місту Терехов змінив думку і сам запропонував перейменувати Пушкінську
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies