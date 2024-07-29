Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вплав втекти з України

Прикордонники виявили чоловіка, який намагався незаконно покинути територію України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Бійці ДПСУ виявили нелегала в очереті.

“Там 31-річний вінничанин лише перечікував, а далі планував продовжити заплив аж до Придністровського регіону Молдови. Подорож спланував заздалегідь, подбавши навіть про водонепроникність документів і особистих речей”, - повідомили прикордонники.

Затриманого чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності, також йому загрожує штраф за порушення правил прикордонного режиму.