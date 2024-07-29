Прикордонники виявили чоловіка, який намагався незаконно покинути територію України.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Бійці ДПСУ виявили нелегала в очереті.
“Там 31-річний вінничанин лише перечікував, а далі планував продовжити заплив аж до Придністровського регіону Молдови. Подорож спланував заздалегідь, подбавши навіть про водонепроникність документів і особистих речей”, - повідомили прикордонники.
Затриманого чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності, також йому загрожує штраф за порушення правил прикордонного режиму.
- В Одеській області прикордонники затримали групу з 15 чоловіків, які на мікроавтобусі намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії до Молдови нелегально втекли більше 20 тисяч українських чоловіків. Більше половини з них отримали статус тимчасового захисту.