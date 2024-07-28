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На кордоні Сумщини зменшилась активність ворожих ДРГ, — Держприкордонслужба

Ворог продовжує атакувати прикордоння України безпілотниками та бити з артилерії.

На кордоні Сумщини зменшилась активність ворожих ДРГ, — Держприкордонслужба
Андрій Демченко
Фото: скріншот

У Сумській області активність російських диверсійно-розвідувальних груп помітно зменшилася, однак повністю від спроб проникнути на територію України окупанти не відмовляються.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко наголосив, що Сумська область продовжує потерпати від терористичних обстрілів з боку російських військ. Ворог обстрілює житлові помешкання, цивільних людей та нищить інфраструктуру.

"Ворог підтверджує свій статус країни-терориста, оскільки прицільно б’є по населених пунктах, внаслідок чого гинуть і зазнають поранень мирні люди, нищиться інфраструктура", — зазначив Андрій Демченко.

Росіяни продовжують проводити демонстраційні дії на напрямку населених пунктів Козинка і Велика Писарівка Сумської області й активізували диверсії проти інфраструктури в прифронтових областях. 

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