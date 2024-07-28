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Окупанти на ТОТ обіцяють 15 тисяч рублів за вербування чоловіків на війну проти України

На окуповпних територіях намагаються "здійснити" план по мобілізації.

Окупанти на ТОТ обіцяють 15 тисяч рублів за вербування чоловіків на війну проти України
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни намагаються підкупом затягнути чоловіків на ТОТ України у військкомати. Для того, хто "завербує" товариша обіцяють 15 тисяч рублів.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"15 тисяч російських рублів обіцяють кожному, хто завербує і приведе у військкомат товариша, сусіда чи будь кого. Таку схему запроваджують на тимчасово окупованих територіях України з метою залучити в армію окупанта якомога більше місцевого населення. Адже перед колаборантами стоїть план по виконанню мобілізації "звільнених" українців", — розповідають у спротиві.

У ЦНС нагадують, що за співпрацю з ворогом передбачене суворе покарання, а змушувати воювати проти власної Вітчизни є прямим порушення Міжнародного гуманітарного права. 

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