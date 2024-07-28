Окупанти на ТОТ обіцяють 15 тисяч рублів за вербування чоловіків на війну проти України

Росіяни намагаються підкупом затягнути чоловіків на ТОТ України у військкомати. Для того, хто "завербує" товариша обіцяють 15 тисяч рублів.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"15 тисяч російських рублів обіцяють кожному, хто завербує і приведе у військкомат товариша, сусіда чи будь кого. Таку схему запроваджують на тимчасово окупованих територіях України з метою залучити в армію окупанта якомога більше місцевого населення. Адже перед колаборантами стоїть план по виконанню мобілізації "звільнених" українців", — розповідають у спротиві.

У ЦНС нагадують, що за співпрацю з ворогом передбачене суворе покарання, а змушувати воювати проти власної Вітчизни є прямим порушення Міжнародного гуманітарного права.