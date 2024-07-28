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За тиждень російська армія скинула 700 керованих авіабомб і атакувала Україну понад сотнею "шахедів", — Зеленський

Українці потребують надійного захисту.

За тиждень російська армія скинула 700 керованих авіабомб і атакувала Україну понад сотнею "шахедів", — Зеленський
обстріли Київської області
Фото: скріншот

За цей тиждень російські окупанти скинули на українські міста близько 700 керованих авіабомб і атакували понад сотнею "шахедів".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього. Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО. Кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей", — зазначив Президент.

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