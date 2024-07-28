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Через атаку дронів у Курській області РФ палає нафтобаза

На нафтобазі загорілися три паливні резервуари.

Через атаку дронів у Курській області РФ палає нафтобаза
пожежа на нафтобазі у Курській області
Фото: ASTRA

Уночі 28 липня внаслідок атаки безпілотників спаханула нафтобаза в Курській області.

Про це повідомляє ASTRA.

Відомо, що безпілотники атакували нафтобазу "Польова" у селі Польова Курського району. Там зайнялися три паливні резервуари.

Офіційно місцева влада про це не повідомляла. Курські канали також пишуть про пожежу у житловому будинку у Медвенському районі.

Губернатор Курської області уночі повідомив про небезпеку атаки БПЛА і про готовність ППО для її відбиття.

У Міноборони РФ заявили, що засоби ППО нібито знищили п'ять безпілотників над Бєлгородською та два над Курською областями. 

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