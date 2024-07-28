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Через російську агресію на Херсонщині загинули четверо цивільних, ще четверо зазнали поранень

Також уночі армія РФ атакувала Херсонську область безпілотником.

Через російську агресію на Херсонщині загинули четверо цивільних, ще четверо зазнали поранень
Рятувальники ліквідовують пожежу
Фото: ДСНС

У ніч на 28 липня російська армія атакувала Херсонщину безпілотником. Сили ППО ліквідували повітряну ціль. За добу в області загинули четверо людей через російські обстріли.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Інженерне, Садове, Понятівка, Токарівка, Іванівка, Микільське, Білозерка, Дніпровське, Широка Балка, Берислав, Бургунка, Заможне, Червоний Яр, Новорайськ, Шляхове та місто Херсон.

Росіяни пошкодили навчальний заклад, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 18 приватних будинків.Також пошкоджено газогін та приватні автомобілі.

Через російську агресію 4 людини загинули, ще 4 — дістали поранення.

"Також вночі ворог здійснив через нашу область чергову дронову атаку по південних регіонах. Один з "шахедів" сили протиповітряної оборони збили над Херсонщиною", — написав Прокудін.

У Музиківці Херсонської області двоє чоловіків підірвались через детонацію невідомого предмету. Один із них загинув. 

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