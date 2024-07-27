В Україні дуже високий відсоток повернення до строю військових після реабілітації, – заступниця міністра оборони

За її словами, це відзначають і західні партнери.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила, що в Україні дуже високий відсоток повернення до строю військовослужбовців після проходження реабілітації. Це понад 75%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас дуже високий відсоток якісної реабілітації, повернення в стрій. Це відзначають і західні партнери, ті країни, які ніколи не мали такого досвіду, такої війни, як у нас. Це понад 75% поранених. Вони після поранення різного ступеня тяжкості", - сказала вона на брифінгу на полях першого щорічного міжнародного Конгресу з військової медицини та ментального здоров'я “Воїн: життя, здоров'я, боєздатність”.

Заступниця міністра також зазначила, що на сьогодні майже в кожному закладі охорони здоров'я є мультидиспліціональні команди і є реабілітація.

"Як тільки починається лікування, одразу починається реабілітація. Це не те, що відбувається потім. І реабілітація зараз впроваджена в усіх закладах – як у цивільних, так і у військових", - пояснила вона.