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Росіяни обстріляли Чугуївський район Харківщини, загинула жінка

Пошкоджено приватні будинки.

Росіяни обстріляли Чугуївський район Харківщини, загинула жінка
Обстріли Харківщини, ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Близько 17:00 ворог здійснив обстріл села Москалівка Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.

Пошкоджено приватне домоволодіння.

Загинула жінка близько 70 років, дані встановлюються.

Попередньо, пошкоджено чотири приватні будинки.

На місці працюють рятувальники.

  • Російська армія сьогодні надвечір атакувала один з районів Дніпра. Під удар також потрапив Нікопольський район області. Агресор тероризував Нікополь, Червоногригорівську, Мирівську, Покровську громади.
  • Через російський обстріл Антонівки, що у Херсонській області загинула 37-річна жінка.
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