Росіяни обстріляли Чугуївський район Харківщини, загинула жінка

Загинула жінка близько 70 років, дані встановлюються.

Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.

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