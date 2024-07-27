Росіяни обстріляли Чугуївський район Харківщини, загинула жінка

Близько 17:00 ворог здійснив обстріл села Москалівка Чугуївського району Харківської області.
Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.
Пошкоджено приватне домоволодіння.
Загинула жінка близько 70 років, дані встановлюються.
Попередньо, пошкоджено чотири приватні будинки.
На місці працюють рятувальники.
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