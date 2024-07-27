В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Елізабет ненавидить себе: прем’єра фільму «Субстанція» на Одеському кінофестивалі
Елізабет ненавидить себе: прем’єра фільму «Субстанція» на Одеському кінофестивалі
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Росія втратила “Славянина”. Важливий удар по логістиці ворога
Росія втратила “Славянина”. Важливий удар по логістиці ворога
Директор ФБР висловив сумнів, що у вухо Трампа влучила куля
Директор ФБР висловив сумнів, що у вухо Трампа влучила куля
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

Через обстріл Сумщини поранені люди, загинув підліток (доповнено)

Всього поранено 10 людей, одна жінка і одна дитина у важкому стані.

Через обстріл Сумщини поранені люди, загинув підліток (доповнено)
Фото: unn.ua

Сьогодні, 27 липня ворог, застосувавши реактивні системи залпового вогню, обстріляв Глухівську громаду Сумщини. Зафіксовано 12 вибухів. Через обстріл загинув підліток.

О 15.35 у прокуратурі Сумщини повідомили, що обстріл відбувся о 12.40 по центру м. Глухів Шосткинського району.

Унаслідок обстрілу поранено 13 цивільних осіб, серед яких 7 дітей. Через деякий час 14-річний хлопчик помер у лікарні.

Раніше у Сумській ОВА повідомили, що унаслідок обстрілу попередьно травмовано 10 людей, з яких 6 – діти.

Одна жінка і дитина знаходилися у важкому стані.

Постраждалим надається необхідна медична допомога. На місці прильотів працюють аварійно-рятувальні служби. 

Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Наслідки атаки по Глухову
Фото: Сумська прокуратура
Наслідки атаки по Глухову

Наслуки обстрілу Глухова
Фото: Суська прокуратура
Наслуки обстрілу Глухова

Тим часом воєнна розвідка ідентифікувала воєнних злочинців РФ, які обстрілюють Харківщину і Сумщину ракетами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies