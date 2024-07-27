Всього поранено 10 людей, одна жінка і одна дитина у важкому стані.

Сьогодні, 27 липня ворог, застосувавши реактивні системи залпового вогню, обстріляв Глухівську громаду Сумщини. Зафіксовано 12 вибухів. Через обстріл загинув підліток.

О 15.35 у прокуратурі Сумщини повідомили, що обстріл відбувся о 12.40 по центру м. Глухів Шосткинського району.

Унаслідок обстрілу поранено 13 цивільних осіб, серед яких 7 дітей. Через деякий час 14-річний хлопчик помер у лікарні.

Раніше у Сумській ОВА повідомили, що унаслідок обстрілу попередьно травмовано 10 людей, з яких 6 – діти.

Одна жінка і дитина знаходилися у важкому стані.

Постраждалим надається необхідна медична допомога. На місці прильотів працюють аварійно-рятувальні служби.

Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Фото: Сумська прокуратура Наслідки атаки по Глухову

Фото: Суська прокуратура Наслуки обстрілу Глухова

Тим часом воєнна розвідка ідентифікувала воєнних злочинців РФ, які обстрілюють Харківщину і Сумщину ракетами.