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Умєров анонсував створення Україною та НАТО 5 реабілітаційних центрів для військових

У кожному такому центрі будуть впроваджені сучасні технології, а фахівці забезпечать якісне лікування і реабілітацію воїнів.

Умєров анонсував створення Україною та НАТО 5 реабілітаційних центрів для військових
Міністр оборони Рустем Умєров
Фото: Макс Требухов

Україна і НАТО створять 5 реабілітаційних центрів для військових. 

Про це міністр оборони Рустем Умєров сказав під час І Міжнародного конгресу з військової медицини та ментального здоров'я «Воїн: життя, здоров'я, боєздатність», пише "Укрінформ". 

За його словами, разом із НАТО Україна завершить створення п'яти сучасних реабілітаційних центрів проєкту «Реноватор».  У кожному такому центрі будуть впроваджені сучасні технології, а фахівці забезпечать якісне лікування і реабілітацію воїнів.

За словами міністра, в Україні буде розроблена і впроваджена ефективна система реабілітації, яка допоможе військовослужбовцям повернутися до служби після травм та хвороб. 

Це включатиме програму ментального відновлення військових.

"Наша мета - забезпечити оптимальну реабілітацію залежно від того, чи людина повертається до строю, чи буде переходити в цивільне життя", – додав Умєров. 

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