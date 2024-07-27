Умєров анонсував створення Україною та НАТО 5 реабілітаційних центрів для військових

Україна і НАТО створять 5 реабілітаційних центрів для військових.
Про це міністр оборони Рустем Умєров сказав під час І Міжнародного конгресу з військової медицини та ментального здоров'я «Воїн: життя, здоров'я, боєздатність», пише "Укрінформ".
За його словами, разом із НАТО Україна завершить створення п'яти сучасних реабілітаційних центрів проєкту «Реноватор». У кожному такому центрі будуть впроваджені сучасні технології, а фахівці забезпечать якісне лікування і реабілітацію воїнів.
За словами міністра, в Україні буде розроблена і впроваджена ефективна система реабілітації, яка допоможе військовослужбовцям повернутися до служби після травм та хвороб.
Це включатиме програму ментального відновлення військових.
"Наша мета - забезпечити оптимальну реабілітацію залежно від того, чи людина повертається до строю, чи буде переходити в цивільне життя", – додав Умєров.
- У червніцього року Україна і Туреччина домовились про співпрацю у сфері реабілітації військовослужбовців. Пілотний проєкт включає в себе, зокрема, створення центрів досконалості – закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.
- Латвія збільшила квоту на реабілітацію поранених українських військових.
- Наприкінці весни Міноборони розпочало пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців. Завдяки єдиному реабілітаційному простору міноборони тестуватиме зручну систему реабілітації для військових.